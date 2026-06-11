Laut. Bunt. Schrill. Skurril. Abgefahren - Die Eskalation geht weiter!

HÄMATOM laden ein zur verrücktesten Tour ihrer Bandgeschichte! Die Masken sind poliert, die Verstärker bis zum Anschlag aufgedreht – HÄMATOM kehren mit voller Wucht zurück auf die Bühnen der Republik! Mit ihrer neuen Tour GAGAMANIA bringen die vier maskierten Ausnahmeerscheinungen nicht nur ihr gewohnt explosives Live-Feuerwerk mit, sondern eröffnen ein völlig neues Kapitel ihrer Bandgeschichte. Aus normaler Live-Show wird ein Event, der alle bisher bekannten Konzertabende auf den Kopf stellt. Wie auf einem durchgeknallten Jahrmarkt steuert man von einer absurden Attraktion zur nächsten – und ehe man sich versieht, drückt einem ein stelzenlaufender Freak Zuckerwatte in die Hand, während man doch eigentlich Karaoke singen wollte.

Nach dem Erfolg ihres letzten Albums und ausverkauften Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien, steht HÄMATOM 2026 für eine Tour bereit, die alle Grenzen sprengt: schriller, lauter, verrückter – GAGAMANIA ist der Name und das Programm zugleich. Die Band verspricht ein einzigartiges Erlebnis zwischen Wahnsinn und Wirklichkeit, zwischen brachialem Metal, packenden Hooks und einem audiovisuellen Spektakel, das seinesgleichen sucht.