Hämmerle eskaliert – Der Mann in grün sieht rot!

Zehntscheuer Entringen Kirchstraße 9, 72119 Ammerbuch

Kabarettabend mit Bernd Kohlhepp.

„Über sowas könnt mich sowas von empören,  wenn ich mich nicht scho sowieso so aufregen tät!“ – Es gibt soviel Dinge, über die sich der Mann aus Bempflingen aufregen kann, so viele, dass man dabei leicht den Überblick verliert: Brötchenpreise, Verschwendungssucht, Amts- und Gsälzschimmel sowie Nachbarschaftsstreit. 

Dabei lässt er sich die Themen auch gerne von seinem Publikum diktieren. Selten war sich Ärgern so lustig, wie bei „Hämmerle eskaliert!!  Vor allem wenn er es für Sie tut.

Und was meint er zu den Aktivitäten der Letzten Generation? „Wegen dem Kunstwerk isch es mir  egal: Aber so goht mer nicht mit dem Essen um.“

Bernd Kohlhepp ist ein Multi-Talent. Er spielt, singt und tanzt. Er schwadroniert mit dem Publikum, moderiert, marodiert und balanciert dabei mit dem Publikum und greift sich im Stehen seine vielfältigen Themen aus der Luft.

Info

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Theater & Bühne
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