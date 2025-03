Seit Jahren treibt diese sonderbare Gestalt auf den Bühnen und Fernsehschirmen Süddeutschlands ihr Unwesen und erklärt uns auf unverkennbare Weise die Welt. Herr Kohlhepp – Schöpfer und Erfinder des Kultschwaben – kommt es wie eine Ewigkeit vor. Bernd Kohlhepp ist Schwabe aus Leidenschaft und Komiker aus Berufung. Der Schauspieler, Autor und Kabarettist, zählt seit den 90er Jahren zu den festen Größen der deutschen Comedy-Szene. Grund genug für ein „HÄMMERLE KOMMT“ mit den unterhaltsamsten Szenen und schönsten Songs der vergangenen Jahre. Wie immer tanzt, singt - und schwadroniert der Improvisationskünstler und Vollblutkomiker mit dem Publikum.

Wer Bernd Kohlhepp kennt, weiß, dass keine Vorstellung wie die andere ist!

Pressestimmen: „Dieser Mann ist eine Wucht. Was kann der nicht? Als Kabarettist, Dichter, Sänger, Tänzer, Entertainer fährt er die Früchte aus allen Genres seines Schaffens auf, mit deren er durch die Lände tourt. Zusammengehalten wird dieser brodelnde Kreativbolzen durch einen Hut, den Hämmerle-Hut, der einerseits an Kleinbürger und Kehrwoche erinnert, andrerseits an große Mimen wie Charlie Chaplin.“ (Schwäbische Zeitung)

Veranstaltung: Schwäbische Comedy mit Bernd Kohlhepp

Programm: „Hämmerle kommt – und bleibt bis er geht“

Mittwoch, 30.04.2025

Beginn: 20.00 Uhr

Ort: Waldhorn-Bühne

Eintritt: 25 Euro