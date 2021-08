× Erweitern Foto_by_DieFotograefinnen Hämmerle & Leibssle: Schwäbisches Roulette

Kabarett mit Bernd Kohlhepp und Eckhard Grauer

Hämmerle und Leibssle gehören seit Jahren zu den bekanntesten schwäbischen Comedy-Duos in Süddeutschland. Mit ihren zahlreichen Auftritten in Funk, Fernsehen und den sozialen Medien erwarben sie auch über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus einen festen Namen in der Szene. Nachdem sich die Künstler Bernd Kohlhepp („Hämmerle“) und Eckhard Grauer („Leibssle“) in den letzten Jahren vermehrt Soloprojekten widmeten, feiern sie 2021 mit großer Spiellust und zur Freude ihrer vielen Fans ihre Wiedervereinigung. Den schwierigen Zeiten trotzend, lassen die beiden Freunde die Kugel rollen und setzten alles auf die nächste Runde. Hämmerles Neigung zum Chaos trifft auf Leibssles fatalen Hang zum Risiko, und so spielen die beiden Freunde um Kopf und Kragen. Comedy zum Anfassen. Aber mit gebotenem Abstand.

Bernd Kohlhepp, einer der bekanntesten süddeutschen Kabarettisten und mehrfacher Kleinkunstpreisgewinner, beherrscht Improvisations-Theater und Pantomime, ist Sänger, Buchautor, Mundart-Dichter, Filmemacher. Er gibt den schwäbischen Rock ’n’ Roller Elvis, er spielt Schillers „Räuber“ in sämtlichen Rollen, inszeniert Goethes Faust als Classic Comedy und selbst schwäbischer Dialekt und Swing gehen bei ihm eine gekonnte musikalische Allianz ein. „Herr Hämmerle“ wird seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne gefeiert.

Eckhard Grauer, gelernter Kriminalpolizist. Nach 6jähriger Dienstzeit sammelte er Erfahrungen als Wirt, Werbetexter, freier Journalist, Autor und Texter. Er verbrachte viel Zeit in Redaktionen und Agenturen, wo er verschiedene bundesweit und regional erscheinende Printmedien verantwortete. Bis heute ist er als freier Autor gefragt. Seit 1999 lebt seine schwäbische Bühnenfigur "Leibssle", zunächst ausschließlich als Solist, seit 2001 auch mit Kollege und Freund Bernd Kohlhepp als kongeniales Duo „Hämmerle & Leibssle“ in Funk, Fernsehen und auf Baden-Württembergs Bühnen. Es ist die Nähe zum Regionalen, Populären und Alltäglichen, die er aus eigener Feder auch in seinen Liedtexten mit seiner Band „Plätsogg" zu Gehör und als „Leibssle“ auf die Bühne bringt.

Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931 965 225, beim Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931 57 4820, im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie an der Abendkasse.

Einlass und Getränkeverkauf starten jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Bei schlechter Witterung können die Veranstaltungen kurzerhand in die Wandelhalle verlegt werden. Ein ausführliches Hygienekonzept wurde erstellt und die Besucher werden vor Ort auf die Regeln hingewiesen. Die Veranstaltungsorte bieten genügend Platz, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten. Sämtliche Auflagen zur Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden sind selbstverständlich gegeben und entsprechende Schutzvorkehrungen wurden eingerichtet. Es wird empfohlen sich vor der Veranstaltung hier nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.

Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden hat für uns höchste Priorität. Für die Veranstaltungen im Klanggarten wurde ein ausführliches Hygienekonzept erstellt. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronaregelungen.

Nach der aktuellen Coronaverordnung ist -unabhängig von der aktuellen 7-Tages-Inzidenz- der Zutritt in die Wandelhalle nur mit einem Nachweis über Geimpft oder Genesen oder negativ Getestet erlaubt. Weiterhin gilt die Maskenpflicht während der gesamten Dauer der Veranstaltung sowie die Einhaltung des Mindestabstandes.

Im Freien entfällt der 3G-Nachweis. Die Maskenpflicht gilt bis zum Einnehmen des Platzes und dort wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Zudem ist generell weiterhin eine Erfassung der Kontaktdaten erforderlich.

-Änderungen vorbehalten-

Sollten Sie Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur haben oder in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen, bitten wir Sie zu Hause zu bleiben.

Es wird empfohlen sich vor der Veranstaltung nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.