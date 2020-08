Händels Saul

Georg Friedrich Händel Saul HWV 53

Johanna Winkel Sopran (Michal)

Berit Norbakken Sopran (Merab)

Benno Schachtner Alt (David)

Joshua Ellicott Tenor (Jonathan)

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Leitung

Ungemein prachtvoll starten die Ensembles der Gaechinger Cantorey mit Georg Friedrich Händels Oratorium »Saul« in die Spielzeit 20 | 21. Erstmalig aufgeführt im Jahr 1739, handelt es sich um eines der dramatischsten Oratorien des Komponisten. Die üppige Orchesterbesetzung und die farbige, dramatisch-plastische Instrumentierung lassen das Werk aus Händels Œuvre herausragen. Neben dem traditionellen Barock-Orchester bedient er sich zur besonderen Darstellung festlicher und kriegerischer Situationen vor allem der Posaunen und Kesselpauken. Das Carillon, ein Glockenspiel, sowie die Harfe nutzt er als die Instrumente Davids, um das biblische Drama um Saul und David bildhaft in Töne zu kleiden. Gewaltige Chöre, starke Charakterzeichnungen in den Arien der Protagonisten und – als besondere Zutat – eine Gruselszene mit der Hexe von Endor machen Händels Oratorium »Saul« zu einem grandiosen Opern-Ereignis im Konzertsaal!