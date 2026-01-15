Händel, Armstrong, Conte unter anderem...

Die beiden Musiker haben ihre Genre-Wurzeln eigentlich weit voneinander.

Sesterheims Basis im Soul, R&B, Blues-Jazz und Schwartz’s Klassik-Herkunft führten über Empathie, Neugier sowie „Try and Error“ bezüglich der jeweiligen Schwerpunkte des Anderen zu einer sich ständig modifizierenden, wunderbaren Schnittmenge. Zu sensiblen Songtexten und groovigen Rhythmen gesellen sich Saxofon-Improvisationen mit Classic-Basics auf dem Piano - wie z.B. bei Händels „Passacaglia“.

Zu souligen Gesangsinterpretationen liefert Staccato-Piano den „Teppich“ - wie z.B. Bei Paolo Contes „Via con me“. Oder aber gleiten Schwartz’s fingertips sensibel über die Tasten zu z.B., von Sesterheim gesungen, „What a wonderful world“, „Che sara“, „Summertime“ u.v.m. Ihre Songs werden mit Bauchgefühl ausgewählt, mit unbändiger Freude gespielt und gesungen.