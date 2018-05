Händel: Lucio Cornelio Sila

Die Handlung könnte aktueller nicht sein: Ein von Hybris und Eitelkeit verblendeter Machthaber versetzt im Wahn die ganze Welt in Angst und Schrecken.

Dennoch widerstehen Dorothee Oberlinger und Margit Legler in ihrer Inszenierung dieses selten gespielten Meisterwerks aus der Feder Georg Friedrich Händels dem Impuls, die Geschichte um den römischen Feldherren Lucio Cornelio Silla in die heutige Zeit zu holen. Vielmehr verorten die beiden Spezialistinnen für historische Aufführungspraxis das Geschehen dort, wo es mit all seinen Intrigen und Ränkespielen hingehört: im Barock!

In Koproduktion mit den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen und den Tagen Alter Musik Herne.

Gefördert von der Ruprecht-Stiftung und der Kunststiftung NRW.