Händels Jephtha – Gaechinger Cantorey

Georg Friedrich Händel Jephtha HWV 70

Carolyn Sampson Iphis Sopran

Lucy de Butts Angel Sopran

Marie Henriette Reinhold Storge Alt

Tim Mead Hamor Countertenor

Joshua Ellicott Jephtha Tenor

Roderick Williams Zebul Bass

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Dirigent

Israel ist in Not. Das Volk ruft Jephtha aus der Verbannung zurück. Der Feldherr zieht gegen das Heer der Ammoniter in den Kampf. Mit einem Schwur: Wenn unser bedrängtes Land befreit ist, soll, wer auch immer ihm als erstes unter die Augen kommt, »dir, Gott, geweiht und geopfert werden«. Der erste Mensch, der Jephtha nach erfolgreichem Kriegszug begegnet, ist jedoch Iphis, Jephthas frisch verliebte Tochter. Eine Katastrophe im Zeichen des Sieges! Hin und her gerissen sind die Israeliten in ihren Gefühlen. Georg Friedrich Händel bringt sie in ergreifenden Arien und Chören unvergleichlich zum Ausdruck. Während im Alten Testament das Ende der Geschichte offenbleibt, tritt in Thomas Morells Libretto im Moment höchster Verzweiflung ein Engel auf. Des Herrn Gesetz, verkündet er, steht über Gelübden der Menschen. So kommt es zu einem triumphalen Happy End.

»Jephtha«, im Februar 1752 in London uraufgeführt, ist Händels letztes Oratorium und fast so etwas wie ein musikalisches Vermächtnis. Erfolgreich tritt es aus dem Schatten des »Messiah« heraus. Zur Eröffnung der Spielzeit 22 | 23 im Forum am Schlosspark bringt die Gaechinger Cantorey unter Leitung von Hans-Christoph Rademann dieses erstaunlich selten zu hörende, musikalisch packende Drama mit einem Solisten-Ensemble von bemerkenswerter Qualität auf die Bühne.

Einführung 18.20 Uhr