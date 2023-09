Händels Samson – Gaechinger Cantorey

Georg Friedrich Händel Samson HWV 57

Robin Johannsen Dalila Sopran

Alex Potter Micah Altus

Joshua Ellicott Samson Tenor

Markus Eiche Manoa Bass

Andreas Wolf Harapha Bass

Yeree Suh Philisterin / Israelitin Sopran

Mathew Swensen Philister / Israelit Tenor

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Dirigent

Berührend, belebend, erschütternd! Ein Londoner Hörer ringt um preisende Worte für ein Oratorium von Georg Friedrich Händel. Er meint aber nicht den »Messias«, sondern den unmittelbar danach entstandenen »Samson«. Das Stück gehörte nach seiner Premiere im Februar 1743 in England und rasch auch bei den Singvereinigungen im deutschsprachigen Raum zu den erfolgreichsten Werken des Komponisten. Die Geschichte vom menschlichen, allzu menschlichen Helden Samson stammt aus dem biblischen Buch der Richter. Sie schildert den Verrat, die Reue und den Sieg des israelitischen Heerführers und dessen in seinen Haaren wurzelnde legendäre Kraft. Wobei das Oratorium nur das Ende erzählt: Samson, Anführer des Volkes Israel und von seiner Geliebten Dalila schnöde geschwächt, gewinnt seine Kraft zurück. Gottvertrauen heißt die Zauberformel, der feindliche Tempel fällt in sich zusammen, Samson wird unter den Trümmern begraben.

Die Gaechinger Cantorey bringt mit einem ausgezeichneten Solistenensemble unter Leitung von Hans-Christoph Rademann das heute selten zu hörende Werk auf die Bühne des Forum am Schlosspark. Empfindsame Arien und prachtvolle Chöre begleiten den Kampf und feiern den Sieg. Händel gelingt es meisterhaft, Mitleid mit dem Titelhelden zu erzeugen durch wahrhaftig berührende und erschütternde Musik voller Leiden und Gefühl, Tragik und Triumph.