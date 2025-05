Händels Welten: Zwischen Sakraler Größe und weltlicher Pracht

Werke von Händel und Telemann.

Das Programm bringt die Londoner Glanzzeit Händels an einem Abend auf einen Punkt: Die schönsten und berührendsten Tenorarien aus Rodelinda, Tamerlano, Samson und Jephta, umrahmt von Ouvertüren und Concerti Grossi – so z.B. HWV 315 F-Dur. So wird das frühere Italienisch-Profane und das spätere Englisch-Sakrale nebeneinandergestellt und damit Händels große Bandbreite seines Schaffens aufgefächert. Freuen Sie sich außerdem auf Telemanns Concerto e-Moll für Violine und zwei Oboen TWV53e:2. Alles dargeboten von hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern. Leila Schayegh gilt heute als einer der wichtigsten Namen in der internationalen Alten Musikszene. Auf der Bühne besticht sie durch eine große Expressivität und Energie, mit der sie das Publikum in ihr Spiel hineinzuziehen weiß. Christoph Prégardien gehört zu den bedeutendsten lyrischen Tenören unserer Zeit. Er überzeugt durch seine klare und präzise Stimmführung sowie seine intelligente Diktion, gepaart mit der Fähigkeit, sich in den psychologischen Kern einer Rolle zu begeben. Dieses barocke Schatzkästchen sollten Sie nicht verpassen!

Christoph Prégardien Tenor

Leila Schayegh Violine & Leitung

Ensemble La Centifolia