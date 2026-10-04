Hänsel und Gretel - Ein Märchen vor dem Staatsanwalt

Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ wird in einer neuen Inszenierung erzählt, die das berühmte Märchen in einen ungewöhnlichen zeitgenössischen Rahmen stellt: Das Geschehen wird vor dem Staatsanwalt rekonstruiert und hinterfragt.

Was geschah tatsächlich im Wald, was haben die Geschwister dort erlebt, und wo beginnt die Welt des Märchens? Die Ermittlungen führen immer tiefer in eine Geschichte, in der Realität und Fantasie miteinander verschmelzen und auch vertraute Figuren wie Sandmännchen und Hexe für überraschende Wendungen sorgen. So entsteht ein „Hänsel und Gretel“ für Jung und Alt, das den vertrauten Märchenstoff neu beleuchtet und das Publikum immer wieder mit der Frage konfrontiert: Was ist wirklich geschehen? Staatsanwalt: Martin Burger. Mutter: Vera Finck. Vater: Arthur Hoffmann. Hänsel: Vira Skybytska. Gretel: Luisa Burger. Sandmännchen/Taumännchen: Annika Sauter. Musikfreude Dühren. Einstudierung: Elke Burger von Stein. Musikalische Leitung Johanna Weitkamp.