„Ranischs Bilder haben Herz, Hirn, Witz, Fantasie, sie bieten Kindern viel bunten Spaß und Erwachsenen einigen Denkstoff“, befanden die Stuttgarter Nachrichten nach der Premiere von Axel Ranischs Neuinszenierung in der vergangenen Saison. Pünktlich zur Weihnachtszeit ist die berühmteste Märchenoper überhaupt nun zurück auf der Stuttgarter Opernbühne. Doch was ist, wenn der Märchenwald abfackelt? Und Lebensmittel knapp werden? Die Knusperhexe verspricht das Versorgungsproblem gleich für alle zu lösen. Hänsel und Gretel finden heraus, wie der Süßkram, den sie verteilt, hergestellt wird: aus höchst zweifelhaften Zutaten. Am Ende besiegen sie die Hexe, und für die ganze Familie gibt es trotz aller Tristesse einen Hoffnungsschimmer. Was das ist? Finden Sie es heraus – am besten zusammen mit Kindern!