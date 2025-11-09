Hässlich as Fuck

Schauspiel Nord Löwentorstraße 68, 70376 Stuttgart

Ein seltsamer Tennisplatz. Zwei Frauen filmen sich bei uralten, hypermodernen Schönheitsritualen. Ein Trainer kontrolliert. Die Uhr tickt …

Hässlich as fuck erforscht die dunkle Seite der Schönheit: wo Wellness zum Zwang wird, weil der Körper schön, jung, fit und makellos sein muss. Es beginnt eine Suche nach Befreiung von den Anmaßungen einer Welt voller Filler und Filter. Die Performance öffnet Räume jenseits des Erfüllungszwangs – und fragt: Wie könnte Versöhnung klingen, mit einem Körper, der nie genügt, und mit dem Blick, der ihn ständig misst?

Theater & Bühne
