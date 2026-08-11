Häusliche Gewalt im Alter

Ein Leben in Würde bedeutet ein Leben ohne Gewalt - in jedem Alter. Der Seniorenbeirat der Stadt Wertheim greift das Thema auf - mit einem Vortrag, einer Ausstellung und der Möglichkeit zur vertraulichen Beratung.

Polizeioberkommissarin Annette Dornberger beschreibt in einem Vortrag, wo Gewalt anfängt und welche Wege es aus der Gewalt gibt. Denn gerade im Alter dürfen Hilflosigkeit und Scham kein Grund sein, Gewalt nicht entgegenzutreten.

Besucher können sich informieren und vertraulich beraten lassen. Eine kleine Schattenbilder-Ausstellung veranschaulicht das Thema.