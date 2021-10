Häusliche Gewalt - Männer als Täter

Auch wir Männer suchen in diesen Zeiten Orte, wo man einfach zusammen sein kann, ein paar spannende Gedanken hört und dann miteinander ins Reden kommt! Ohne Maske und mit jeder Menge Sicherheitsabstand. Wir machen das so: ein Mann gibt im Scala einen kurzen Input zu einem Thema, das uns betrifft, und nach einer Weile kommen alle miteinander ins Gespräch, in den Chat, ins Schnacken oder Schwätzen … der caveman wird zum digiman! Ein lockerer Gesprächsabend unter Männern. Es wird nichts aufgezeichnet, deshalb die Einladung: Kamera an, Öffne Dich!

Heute als Premiere zu Gast bei Digimen ist Britta Graf von der Sozialberatung Ludwigsburg. Ihre Arbeitsfelder liegen in der Täterarbeit bei häuslicher Gewalt, Anti-Aggressivitäts-Training und der Gewaltprävention an Schulen. Sie wird den Digimen Einblicke in ihre Arbeit mit Männern geben und Ihre Erfahrungen und ihre Sichtweisen als Beraterin im Austausch mit uns Digimen teilen.

Zur Arbeit der Sozialberatung: Leitgedanke der Arbeit mit gewaltausübenden Menschen ist, dass Gewalt gegenüber Frauen, Kindern und Männern nicht einfach so passiert. Sie wird erlernt, oft zielgerichtet eingesetzt und steht häufig im Zusammenhang mit subtileren verbalen und psychischen Gewaltformen, bewusst oder unbewusst. Deshalb ist Gewaltverhalten auch kein Schicksal, sondern veränderbar. Das entwickelte Täterprogramm zielt darauf ab, körperlich Gewalttätigen zu helfen, ihre Konflikte konstruktiv und angemessen auszutragen und zu lösen.

Edgar Lichtner knüpft mit dieser Sendung an seinen letzten digimen Abend an, bei dem der Kurzfilm “Männerwelten” (Video) Thema war – Frauen zeigen aus ihrer Sicht welchen Belästigungen sie durch Männer ausgesetzt sind.

Online über Zoom teilnehmen:

MEETING-ID: 661 628 4246

PASSWORT: 123456