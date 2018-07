Häute & Morgen

Die Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ist einer der wichtigsten künstlerischen Bezugs- und Ausstrahlungspunkte für die ganze Region.

Unser Haus hat in unregelmäßigen Abständen mit verschiedenen Ausstellungsformaten immer wieder einmal einen Blick auf die Arbeit an der Akademie – und damit auf die ganz junge Kunstproduktion geworfen. Cordula Güdemann, Professorin für Freie Maleriei, die selbst 2004 in Backnang ausgestellt hat, lädt nun drei ihrer derzeitigen Student(inn)en, Yongchul Kim, Alessia Schuth, und Ivan Zozulya, sowie drei Absolvent(inn)en, Nina Joanna Bergold, Nigatu Molla und Agnes Mrowiec zu dieser Ausstellung ein. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie sich bereits eine starke, eigenständige, vielversprechende künstlerische Position erarbeitet haben, und das nicht nur mit Malerei.