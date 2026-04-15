Höfinger Treff – Ein Angebot für alle Höfinger!

Du möchtest neue Leute aus Höfingen kennenlernen und bei einem gemütlichen Gespräch den Alltag hinter dir lassen? Dann komm zum „Höfinger Treff“ – ein kostenloses, offenes Angebot der Quartiersarbeit Höfingen.

Das Treffen findet in den Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde statt, und es sind alle willkommen – ganz gleich, ob jung oder alt, allein oder in Begleitung!

Es ist keine Anmeldung erforderlich – einfach vorbeikommen, bei Kaffee, Tee und kleinen Snacks in lockerer Atmosphäre ins Gespräch kommen.

Nimm dir eine Auszeit, mach neue Bekanntschaften und genieße eine entspannte Zeit in netter Gesellschaft. Wir freuen uns darauf, dich beim „Höfinger Treff“ zu begrüßen!