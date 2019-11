Am Samstag, 7. Dezember 2019 findet auf dem Rathausplatz in Höfingen zum 42sten Mal der traditionelle Weihnachtsmarkt statt.

An weihnachtlich geschmückten Marktständen bieten die Höfinger Vereine und Organisationen ein buntes Angebot an Selbstgemachtem und Mitmachaktionen für Kinder sowie vielfältige kulinarische Köstlichkeiten an.