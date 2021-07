Höflekonzert

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

An diesem Tag findet in Fellbach-Schmiden ein besonderes Konzert der Concordia statt.

Alle drei Chöre – Männerchor, gemischter Chor und Rock-Pop-Chor SingOut – präsentieren sich nach einem Jahr Pause ihrem treuen Publikum. Meist ist dieses Ereignis sehr schnell ausverkauft. Die Bewirtung durch Familie Oettinger beginnt bereits am Spätnachmittag. Das Publikum darf sich freuen auf ein breites Spektrum von Liedern aus Klassik, Schlagerwelt und Volkstümlichen bis hin zu Rock und Pop. Die Concordia freut sich, sich mit diesem musikalischen Höhepunkt in diesem Jahr mit in die Feierlichkeiten 900 Jahre Fellbach einzureihen.