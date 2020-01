Höhenrausch - Neue Aussicht auf Schweizer Literatur

Das Stuttgarter Literaturhaus wird zur Berghütte und lädt erneut ein auf den Höhenweg durch die Schweizer Literatur. Nach der „Passhöhe“, unserem Schweizer Abend aus dem Jahr 2018, setzen wir unsere Erkundungen fort und erschließen einige der schönsten neuen „literarischen Gipfel“ mit überraschendem Rundumblick.

Trittsicher und schwindelfrei müssen Sie nicht sein, Ihre Neugier und Offenheit für Neuerscheinungen aus der Schweiz sind völlig ausreichend.

Von Fräulein Rottenmeier bis zu Wurzelstudien und Familienfäden, die sich durch die Schweiz, Paris, durch Deutschland und Kroatien ziehen, vom alternden Schaufensterdekorateur bis zum Monte Verità: Wir bringen neue Texte zu Gehör, in die Höhe und auf die Bühne!

18.00 – 18.45 Uhr

Buchpremiere - Lesung

„Wurzelstudien“ Anna Ospelt

Moderation: Carolin Callies

Station 1: Anna Ospelt, geboren 1987 in Vaduz, legt ihre „Wurzelstudien“ (Limmat Verlag) vor, ein Roman über Herkunftsfragen, gehalten in lyrischer Schwebe und verzweigt wie ein großes Wurzelwerk. Ist der Mensch ein Baum mit Wurzeln, sind Bäume Menschen, sind Vorfahren Wurzeln, die Heimat? Für das Manuskript hat Anna Ospelt bereits den Förderpreis des Deutschen Preises für Nature Writing erhalten.

18.45 – 19.30 Uhr

Lesung

„Die Nachkommenden“ Ivna Zic

Moderation: Giovanna-Beatrice Carlesso

Station 2: Ivna Zic, 1986 in Zagreb geboren, aufgewachsen in Zürich, kommt mit ihrem Debüt „Die Nachkommende“ (Matthes&Seitz), ein Text über die schmerzhafte Verwandlung einer Liebe und eine familiäre Spurensuche zwischen Kroatien, Paris und der Schweiz, mit dem sie es aus dem Stand heraus auf die Shortlist für den Schweizer Buchpreises schaffte.

19.30 – 20.00 Uhr Apéro: Schweizer Wein & Käse

20.00 – 20.40 Uhr

Lesung

„Unhaltbare Zustände“ - Alain Claude Sulzer

Moderation: Ursula März

Station 3: Alain Claude Sulzer, 1953 in Basel geboren, bringt seinen Roman „Unhaltbare Zustände“ (Galiani Verlag) mit. Ein Roman über einen Menschen, der sich gegen den Wandel der Zeiten auflehnt und dabei ins Wanken gerät. Schaufensterdekorateur Stettler, wird mit knapp sechzig, überraschend ein jüngerer Kollege zur Seite gestellt - ein Rivale, ein avisierter Nachfolger, ein Feind! Stettlers Welt beginnt zu bröckeln im Jahre 1968, in dem auch sonst um ihn herum einiges beginnt zu bröckeln.

20.40 – 21.15 Uhr

Comiclesung

„Der Berg der nackten Wahrheiten” - Jan Bachmann

Moderation: Björn Springorum

Station 4: Jan Bachmann, 1986 in Basel geboren, debütierte mit seinem Comic „Mühsam, Anarchist in Anführungsstrichen“. Zum ‚Stuttgarter Höhenrausch‘ hat er seinen neuen Comic „Der Berg der nackten Wahrheiten“ dabei, 2019 erschienen in der edition moderne und Finalist für den Comicbuchpreis der Leibinger Stiftung. Der Comic erzählt die Geschichte des legendären Monte Verità aus der Sicht einer Ziege.

21.15 – 21.30 Uhr Mini-Apero

21.30 – 22.30 Uhr

Performance & Konzert

„50 Hertz” - Fitzgerald & Rimini

Station 5: Fitzgerald & Rimini bewegen sich an der Schnittstelle von Musik, Literatur und Performance und produzieren zu fantastischer Poesie veredelte Kleinkunstwerke – ein eigenes Genre zwischen Spoken Word, Hörspiel und Song. Das Duo besteht aus dem Musiker und Klangkünstler Robert Aeberhard – Rimini – und der Autorin und Performerin Ariane von Graffenried – Fitzgerald, die in ihren Liedern zwischen Hochdeutsch, Berndeutsch, Englisch, Französisch oder Russisch wechseln. (Der gesunde Menschenversand)

Mit freundlicher Unterstützung von Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung und dem Schweizerischen Generalkonsulat in Stuttgart