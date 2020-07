Angelika Beier - Höhepunkte zwischen Sex und 60

Angelika Beier spielt Fanny. Und Fanny ist eine Frau in den »besten Jahren«. Kein Wunder, sie ist in den besten, weil sie die Guten bereits hinter sich hat. Lieber ein Tantra-Seminar mit schmerzendem Hintern und Lichtsex inklusive, als immer die gleiche fade Leberwurst, denkt sich Fanny. Und sie begibt sich auf eine lustige Reise. Auch ihre Freundinnen sind wieder mit dabei! Gisa, die höchst inspiriert von »Shades of Grey« Fesselspiele mit ihrem Willi macht, wo sie nur noch die Feuerwehr retten kann. Tante Else, die listige Alte, und ihre Leidenschaft für Callboys. Mizzis Trip nach Afrika, wo die Jungs besonders knackig sind, sowie die rundumerneuerte Russin Katica, und ihre heisse Affaire mit Vladimir Klitschko. Und alle zusammen sind: Angelika Beier, multiple Persönlichkeit oder humorvolle Vagabundin auf den Spuren etlicher Ausbrüche.

Angelika Beier

Sa. 11. Juli, 19 Uhr, Burg Wertheim

www.convenartis.de