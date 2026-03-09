Höhlenerkundung

Tauche ein in die faszinierende Welt der Höhlen. Werde Höhlenforscher!

Ausgehend vom GriP Kletterzentrum starten wir gemeinsam mit dem Auto zum Wanderparkplatz Grabenstetten. Nach Materialausgabe und kurzem Umziehen geht es zu Fuß zum Eingang der Gustav- Jakob-Höhle. Dort beginnt ein besonderes Abenteuer unter Tage: enge Passagen, Dunkelheit und faszinierende Felsformationen fordern Mut, Teamgeist und Vertrauen. Die Trainer begleiten die Teilnehmenden durchgehend, stellen gezielte Fragen und regen zur Reflexion an – zu eigenen Grenzen, Angstbewältigung und gegenseitiger Unterstützung. So entsteht während der Erkundung ein wertvoller Transfer in den Alltag. Nach dem gemeinsamen Rückweg lassen wir den Tag auf der Rückfahrt ins GriP Kletterzentrum mit einer abschließenden Reflexion ausklingen