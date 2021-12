Gerade in den letzten eineinhalb Jahren hat die Band mit ihrem Projekt „deine hausband“ im Hohenlohekreis einen sehr großen Bekanntheitsgrad erreicht. Konform zu allen Gegebenheiten spielten Angelika Ullrich, Sarah Hank-Paidar und Roland Hank im Trio und mit vielen wechselnden Gastmusiker/innen auf großen und kleinen Anlässen und haben handgemachte Musik „open air“ auf der Strasse, in Hausgärten oder Sälen hören lassen.„Ausdrucksstark, emotional, warm, höchst wandelbar“ – das sind die treffendsten Attribute, die den Gesang und die Stimme von Angelika Ullrich beschreiben.

In Tadjikistan geboren, in Deutschland aufgewachsen und in Kalifornien als Mensch gereift – zwölf Jahre Leben als professionelle Sängerin in den USA haben sie die vielfältigsten musikalischen Erfahrungen sammeln lassen. Singen ist ihre Passion und das stellt Angelika Ullrich auf der Bühne absolut echt und gänzlich unprätentiös dar. Zusammen mit Sarah Hank-Paidar am Bass und Roland Hank an der Klassischen Gitarre wird heute im konzertanten und intimen Rahmen stilistisch sehr vielseitige Musik zum Geniessen und Zuhören gespielt und interpretiert: Soul, Pop, Jazz, Blues, Chanson und Latin Music.