Hölderlin - HöGy - Harald. Im Gespräch mit Harald Schmid

Das Jubiläumsjahr 2019/ 2020 ist für das Hölderlin-Gymnasium Nürtingen etwas Besonderes. Die Schule wird 50 Jahre alt und ihr Namensgeber, Friedrich Hölderlin, feiert seinen 250. Geburtstag!

Dies ist Anlass genug mit dem berühmtesten Ehemaligen der Schule, Harald Schmidt, einen Abend zu gestalten. Im Gespräch mit seiner einstigen Schulfreundin Astrid von Sichart plaudert der berühmte Entertainer unter dem Dreiklang „Hölderlin – HöGy – Harald“ über seine Jungend und Schulzeit in Nürtingen. Dabei werden gewiss in gewohnt heiterer Manier so manche Geschichten und Anekdoten ans Licht kommen. Auch Hölderlin, der andere große Sohn Nürtingens, wird Thema sein – eine interessante Mischung und ein besonderer Anlass für Überraschungen!