"Darum wandle wehrlos fort durchs Leben, und fürchte nichts!"

Hölderlin - Eine Annäherung von Markus Bauer und Philipp Becker

Der 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin stiftet den Anlass, aufzurufen zur Versammlung an einem großen Tisch: Das Theater Lindenhof lädt ein zu einem Fest für und mit Hölderlin, um unsere Gegenwart anhand seines Werkes freudig, mutig und aufrichtig zu befragen. Zu einem Fest der Zuversicht, in einer Zeit, in der es für Pessimismus zu spät ist.