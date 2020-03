Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie

Auf einen Espresso + einen Wein mit Hegel + Hölderlin. Mit Mara-Daria Cojocaru, Nora Gomringer, Karl-Heinz Ott und Denis Scheck.

Welche visionäre poetische und philosophische Kraft besitzt die Sprache? Wie z. B. denken und handeln wir in und mit der Literatur? Darüber sprechen in einem imaginären Dialog beim Espresso zwei Schriftstellerinnen und ein Schriftsteller, für die Hegel und Hölderlin jeweils eine ganz eigene Bedeutung besitzen: Mara-Daria Cojocaru, Nora Gomringer und Karl-Heinz Ott. Die Lyrikerin Mara-Daria Cojocaru (geb. 1980) unterrichtet praktische Philosophie an der Hochschule für Philosophie München, Nora Gomringer (geb. 1980) gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Gegenwartslyrikerinnen, der Schriftsteller Karl-Heinz Ott (geb. 1957) hat 2019 einen ganzen Roman Hölderlins Geistern gewidmet. Moderation: Denis Scheck. Begrüßung: Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, und Sandra Richter, Direktorin des DLA.

Szenische Lesung der Württembergischen Landesbühne Esslingen: „Hegel und Hölderlin – eine Freundschaft zweier großer Geister“. Mit Ralph Hönicke als Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Marcus Michalski als Friedrich Hölderlin.

Musik: Angelika Luz und Studierende der Staatlichen Akademie für Musik und darstellende Kunst Stuttgart.

Die Museen haben an diesem Tag bis 22.00 Uhr geöffnet.

Eine Anmeldung ist erforderlich und voraussichtlich ab Mitte März 2020 über die Webseite des Literatursommers (www.literatursommer.de) möglich.

Eine Veranstaltung der Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach.