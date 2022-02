Hölderlin-Geburtstags-Matinée mit Uraufführung Chorwerk und Enthüllung Bronzeskulptur

Alljährlich feiern die Stadt Lauffen und der Hölderlin-Freundeskreis den Geburtstag von Friedrich Hölderlin am 20. März mit einer öffentlichen Veranstaltung.

Für den 252. Geburtstag dieses Jahr sind dafür ganz besondere Höhepunkte vorgesehen. Dabei ist zunächst die Uraufführung des Chorwerks "... AM ENDE ZU SCHÖNEM...." zum Hölderlin-Gedicht "Sokrates und Alcibiades" des Lauffener Komponisten Stephan Storck zu nennen. Komponiert wurde dieses Werk eigentlich bereits für das Jubiläumsjahr 2020 aus Anlass des 250. Geburtstag des Dichters als Auftragskomposition der Stadt Lauffen a.N. Doch auch hier machte die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Die Aufführung des vierstimmigen Chorwerks der Neuen Musik mit einem 16-köpfigen Ensemble der Staatsoper Stuttgart wird nun nachgeholt. Der Komponist selbst gibt einige Einblicke in das Werk und seine Entstehung; das zu Grunde liegende Gedicht stellt Eva Ehrenfeld, Germanistin und Leiterin des Hölderlinhauses, vor.

Als zweites Highlight des Tages wird eine neue Skulptur Hölderlins von Bildhauer Prof. Thomas Duttenhoefer, Darmstadt, im Hof des Hölderlinhauses enthüllt. Auch der Bildhauer wird persönlich anwesend sein und kurz in sein Werk einführen.

Und natürlich darf auch die traditionelle Geburtstagstorte für den Dichter nicht fehlen.