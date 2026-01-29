Nachwuchskonzert im Hölderlinhaus

Grandiose Musik aus unterschiedlichen Epochen: Wie virtuos und leidenschaftlich sich schon junge Solisten alter und neuer Musik widmen, beweist dieses besondere Nachwuchskonzert.

Damit bietet der Verein hochqualifizierten jungen Menschen mit herausragenden Leistungen eine Bühne. Lynn Dinh – aktuelle Preisträgerin des Violinwettbewerbs des Vereins – präsentiert Auszüge aus ihrem Repertoire. Mit dabei ist außerdem Julien Sabadino an der Gitarre sowie weitere talentierte Nachwuchskünstler.

Julien Sabadino – Gitarre

Lynn Dinh – Violine

Andere Instrumentalisten