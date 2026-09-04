Lange Lesenacht

Vom Keller bis zum Dach / knackige Texte / Drinks / Lounge.

Stories von Autorinnen und Autoren aus aller Welt – spannend, witzig, berührend.

Das Hölderlinhaus bei Nacht – auf jedem Stockwerk, in fast jedem Raum: ein Sessel, eine Lampe, ein Buch – und der Vorleser oder die Vorleserin. Im Stundentakt wechseln die Räume und die Geschichten, die mal humorvoll, mal raffiniert oder schicksalsschwer sind - das Publikum kann aussuchen. Zwischendurch Getränke, Knabbereien, Begegnungen. Ein gemütlicher, spannend gefüllter Abend – kommen und gehen bis Mitternacht!

Es lesen Marian Kopp, Ulrike Kieser-Hess, Götz Schwarzkopf, Uwe Grosser, Coretta Ehrenfeld, Helmut Allinger, Erwin Köhler und andere.