Dieser Herr C. aus M.

Der 30minütige Film-Essay von Ede Müller spürt in zurückhaltenden Bildern den Orten nach, die Hilbigs Schreiben geprägt haben, hinterlegt von Zitaten aus seinem Werk.

Hilbig wurde in Meuselwitz, der Partnerstadt von Lauffen a.N. geboren. Für seine Lyrik und seine Romane erhielt er zahlreiche Preise. Er gilt als der einfache DDR-Arbeiter, arbeitete viele Jahre als Heizer, wurde bespitzelt, durfte nicht veröffentlichen. Erst nach seiner Ausreise in die BRD gelang ihm der Durchbruch. Zu seinem 85. Geburtstag veranstaltet die Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft eine Veranstaltungsreihe in Leipzig, Berlin, Meuselwitz und Lauffen a.N.

Ergänzend zeigt die Künstlerin Katja Enders-Plate Radierungen, die sich auf Hilbig beziehen.

Zu Gast beim Gespräch sind der Filmemacher Ede Müller, der Vorsitzende der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft Volker Hanisch und die Künstlerin. Moderation: Nancy Hünger, Lyrikerin und Leiterin des Studios „Theater und Sprache“ der Uni Tübingen.