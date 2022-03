Nach Stationen in Nürtingen, Jena, Bad Homburg v.d.H., Berlin, Lauffen a.N. und Aix en Provence macht die von der Universitätsstadt Tübingen konzipierte Wanderausstellung ›Hölderlins Orte – Fotografien von Barbara Klemm‹ im Frühjahr 2022 noch ein letztes Mal am Ort ihrer Entstehung Station.

Friedrich Hölderlins Verse und Landschaftsbeschreibungen treffen darin auf Bilder der Fotografin Barbara Klemm. Eigens für die Ausstellung folgte die ehemalige FAZ-Fotografin mit der Kamera den Blickrichtungen aus Hölderlins Gedichten und bereiste die Orte, die sich in sein Leben und Werk eingeprägt haben.

Eröffnet wird die Ausstellung am 6. März um 11 Uhr mit einem Gespräch mit Barbara Klemm im Tübinger Rathaus. Im Vorfeld laden wir Sie um 10 Uhr zu einem Presse-Rundgang mit Barbara Klemm durch die Ausstellung im Hölderlinturm ein.