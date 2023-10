Hölders Welt feat. Melisa Melek Özel: Lieblingssongs – Cover und Eigene

Die Willy-Lounge lädt mit ihrem Horizontblick über Nordheims Weinlandschaft zum Konzertabend ein. Zu einem Novemberabend, der das Potenzial zur Wohlfühlnacht hat!

Gelingen wird das mit ausgesuchten Lieblingssongs der Rockband Hölders Welt. Die Band hat in den Jahren 2020-2022 viele Menschen mit ihrem Musical „Hölder“ tief berührt. „Freundschaft und Freiheit“ sind nach wie vor die Herzensthemen der Musiker. Mit Musical-Solistin Melisa Melek Özel wird eine weitere ausdrucksstarke Gesangsstimme zu hören sein. Musikalisch bewegt sich die Band an diesem Abend durch aktuelle Hits und Klassiker der vergangenen Jahrzehnte, zusammen mit einer kleinen Auswahl eigener Lieder. Die versierten Instrumentalisten Michael Huter (Gitarre), Andy Schmidt (Bass), Tilmann Schoch (Piano) und Johan Schwarzkopf (Schlagzeug) schaffen musikalische Sphären, in denen Melisa Özel und Götz Schwarzkopf ihren Stimmen weiten Raum geben. Das Team der Privatkellerei Willy präsentiert dazu eine tolle Auswahl an edlen und leckeren Getränken. Ein zauberhafter Abend für Leib und Seele wartet auf Sie! Dem Konzertteil folgt eine Afterparty mit DJ Romy – die Gelegenheit, den eigenen Körper tanzend einmal wieder so richtig durchzuschütteln.