Hölzel-Gespräch 2019: Hölzel und das Bauhaus

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Reihe "Hölzel-Gespräche" spricht die Kuratorin der Staatsgalerie Dr. Ina Conzen am Donnerstag, den 17. Oktober 2019 um 19.30 Uhr über "Hölzel und das Bauhaus".

Dass der "Schatten Hölzels über dem Farbenunterricht am Bauhaus lag", da so viele seiner Schüler dort lehrten (Vincent Werber), ist eine der zahlreichen Aussagen zur immanenten Bauhauspräsenz Adolf Hölzels. Er selbst lehrte nie an dem Reforminstitut und war seit dem Jahr von dessen Gründung 1919 bereits pensioniert.

Ina Conzen wird in ihrem Vortrag ausführen, wie die sogenannten „Hölzelschüler“ auf jeweils sehr unterschiedliche Weise mit dessen Lehrinhalten das Bauhaus prägten.

Ort: Metzler-Saal Staatsgalerie Stuttgart