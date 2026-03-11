Hör auf zu helfen

Ohnmacht ist kein gutes Gefühl. Aber sie gehört zu unserem Leben.

Und sie kann ein Tor sein zur Gegenwart Gottes. Trotzdem antworten wir auf Ohnmacht oft mit Macht – und lassen so Gott außen vor.

Auch Helfen kann eine Form von Machtausübung sein. Zumindest aus spiritueller Sicht ist dies jedoch keine gute Antwort. Wie aber sollen wir dann mit der Erfahrung von Ohnmacht umgehen? Der Vortrag wird geleitet von Theologe Lukas Fries-Schmid.