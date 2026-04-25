Hör mal, wie ich mich fühle

Kinder- und Familienkonzert

Kocherfreibad Künzelsau Badplatz 1, 74653 Künzelsau

In einem interaktiven Kinder- und Familienkonzert bringen die vier Hörner musikalisch Gefühle zum Klingen. Wie klingt Freude? Wie hört sich Wut oder Traurigkeit an? Wie machen das die Komponisten?

Gemeinsam mit den vier Hörnern entdecken Kinder, wie Musik Gefühle erzählen kann. Mit spannenden Klängen, kurzen Musikstücken und viel Mitmachen wird Hören zum Erlebnis.

German Hornsound

Christoph Ess, Andrés Arragón, Stephan Schottstädt, Swantje Vesper Horn

Info

Kocherfreibad Künzelsau Badplatz 1, 74653 Künzelsau
Konzerte & Live-Musik
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