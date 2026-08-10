HörMal – die musikalische Mittagspause

Moderiertes Mittagskonzert in Kooperation mit der BW-Bank mit musikalischen Entdeckungen.

24.09.:

Natasha López (Stimme) präsentiert Werke von Kurt Schwitters (Auszug aus: "Sonate in Urlauten" 1923/1932) und George Aperghis (Auszug aus "Récitations" 1978).

01.10.:

Maximilian Mangold (Gitarre) präsentiert Werke von Hans Werner Henze (Auszug aus: »Royal Winter Music« nach Dramenfiguren von W. Shakespeare 1976, 1979) und Alois Bröder.

08.10.:

Marko Trivunović (Akkordeon / Instrument des Jahres 2026) präsentiert Werke von Sofia Gubaidulina ("De Profundis" 1978) und Vinko Globokar ("Dialog über Luft" 1994). Künstler. Leitung: Dr. Nanna Koch.

Weitere Infos auf neue-musik-heilbronn.de/programm-2026