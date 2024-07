Dörnlefest

Dörnle - 1250 Jahre Stadt Widdern

Tauchen Sie ein in die märchenhafte Geschichte des Edelfräuleins vom Dörnle und feiern Sie mit uns das 1250-jährige Jubiläum der Stadt Widdern! Am 24. August 2024 verwandelt sich der Rathausplatz in einen festlichen Schauplatz voller Musik, Gaumenfreuden und Unterhaltung für Groß und Klein.

Ab 14 Uhr geht es offiziell los:

Musik und Aufführungen: Genießen Sie Live-Musik und spannende Darbietungen, die die Geschichte des Edelfräuleins und der Stadt Widdern zum Leben erwecken.

Gaumenfreuden: Lassen Sie sich von Café Reinert und dem Gasthaus Lamm verwöhnen. Freuen Sie sich auf Hähnchen, saftige Burger, köstliches Grillgemüse und leckeren Flammkuchen. Ein Fest für die Sinne und ein Schmaus für jeden Geschmack.

Kinderschminken und Puppentheater: Die Kleinen erwartet ein buntes Programm mit Kinderschminken und bezauberndem Puppentheater. Spaß und Unterhaltung für unsere jüngsten Gäste sind garantiert.

Ausstellungen: Erleben Sie spannende Ausstellungen rund um die Geschichte der Stadt und das Edelfräulein vom Dörnle. Historische Exponate und moderne Präsentationen.

Ein besonderes Highlight: An diesem Tag wird die Glocke, wieder erklingen. Lassen Sie sich von ihrem historischen Klang verzaubern und erleben Sie diesen besonderen Moment mit uns.

Feuerwerk: Gegen 22:30 starten wir ein spektakuläres Feuerwerk, das den Nachthimmel über Widdern in prächtigen Farben erstrahlen lässt. Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!

Seien Sie dabei und lassen Sie uns gemeinsam die Legende des Edelfräuleins feiern und die reiche Geschichte unserer Stadt ehren. Wir freuen uns auf Sie!

Feiern Sie mit uns ein Fest voller Geschichte, Genuss und Freude!