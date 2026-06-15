Beim Hörsaalslam Tübingen kommen 6 talentierte Poeten und Poetinnen in die Hörsäle der Tübinger Uni, um ihre Texte zu performen.

Die einzigen Regeln: jeder Text ist selbst verfasst, dauert zwischen 6 und 7 Minuten und es dürfen keine Requisiten verwendet werden.

Thematisch und formal sind alle Texte frei, sodass eine bunte Mischung aus lustig, ernst, lyrisch, performance-basiert und vielem mehr entsteht. Wer also an einem Abend lachen, weinen, zum Nachdenken angeregt werden und dann wieder lachen möchte, ist hier genau richtig! Organisiert wird die Veranstaltung mit viel Herzblut von drei Studierenden der Uni Tübingen, die selbst schon länger Poetry Slam machen.