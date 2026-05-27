Hörst du nicht die Bäume rauschen?

Werke von Hensel und Beach treffen auf Texte von Kaléko und Domin – ein poetischer Dialog über Natur, Sehnsucht und Erneuerung.

Im Zentrum dieses besonderen Konzertprogramms stehen Komponistinnen, deren Werke lange Zeit selten im Konzertleben zu hören waren. Chorstücke von Fanny Hensel und Amy Beach zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und klangreich romantische und spätromantische Chormusik aus weiblicher Feder sein kann. Ihre Musik greift Motive aus der Natur auf – rauschende Wälder, wechselnde Jahreszeiten, Licht und Stille – und verbindet sie mit Themen wie Sehnsucht, Trost und innerer Erneuerung.

Eine besondere dramaturgische Idee des Abends ist der Dialog zwischen Musik und Literatur. Zwischen den Chorwerken erklingen Gedichte von Mascha Kaléko und Hilde Domin. Ihre Texte verdichten menschliche Erfahrungen in wenigen, präzisen Bildern und schaffen so einen poetischen Resonanzraum für die Musik. Die Worte öffnen neue Perspektiven auf die gehörten Klänge – und umgekehrt lässt die Musik die Gedichte in einem neuen Licht erscheinen.

Gestaltet wird das Programm vom Chor der Regiswindiskirche, dem Frauenensemble Novere aus Heidelberg sowie einem Streichquartett. Gerade die Kombination aus gemischtem Chor, Frauenstimmen und kammermusikalischer Begleitung schafft eine besondere Klangfarbe, die die poetische Atmosphäre dieses Abends eindrucksvoll trägt.