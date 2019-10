Hört ihr Leut und lasst euch sagen, unsre Glock hat 10 geschlagen

Der Nachtwächter Gabriel erzählt auf seiner kleinen Runde durch den alten Marktort Pfullingen, wie das Leben der ehrbaren Bürger und anderer Leut ehedem gottesfürchtig und arbeitsam am Tag und wohlbehütet in der Nacht war. Der Nachtwächter hatte das officium, bis zum Morgengrauen auf den Straßen für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, das pflichtgemäße Löschen der Kerzen und der Glut im Ofen zu überwachen oder gar im Fall einer unentdeckten Feuersbrunst ins Horn zu blasen und die Löschmaßnahmen einzuleiten. Bei kleineren Vergehen führte der Nachtwächter den Deliquenten in die Arrestzelle zur Besinnung und Ausnüchterung, so dass er bei Sonnenaufgang dem Magistrat eine wohlbehütete Gemeinde und sich selbst dem Schlaf übergeben konnte.

Veranstaltungsort: Innenstadt Pfullingen

Treffpunkt: Marktplatz Pfullingen (beim Brunnen)