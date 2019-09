Hörverlesen Nacht - Falscher Hase & Friends im Kowalski

El Classico: Falscher Hase im Kowalskio. Immer an der Brücke vom Spätsommer zum Frühherbst. Weil dann ziehen sich die Hasen langsam in ihren Disco-Bau zurück, die Outdoor-Saison ist vorbei, das Fell wird dicker und der Falsche Hase bereitet sich vor auf lange Winter-Gigs, immer mit dabei seine Hörverlesen-Posse um MoRi und Somewhere Else Tomorrow. Gemeinsam die Vorräte wegknabbern macht halt mehr Spaß und wenn die flauschige Crew anrückt, ist unsere flüssige Vorratskammer besonders gut bestückt.

Die Karriere des Falschen Hasen widerspricht allen gängigen Erfolgsrezepten. Ohne eine einzige Produktion und nur aufgrund seines Musikgeschmacks, auf Soundcloud in Sets gegossen und dank der Dynamik des Internets, verbreitete sich der Falsche Hase wie ein Lauffeuer im Netz und aus mehreren 10.000 Followern wurden im Real Life massenweise Besucher seiner Gigs. Seine grundehrliche Biographie liest sich wie ein Manifest: „Ich bin kein DJ. Ich liebe Musik und empfehle sie weiter. Ich erzähle damit gerne eigene Geschichten. Musik sagt mehr als tausend Worte. Sie soll mich nicht reich machen. Und nicht berühmt. Nur glücklich.“ Und uns macht der Hase glücklich, was wiederum ihn glücklich macht. Also alle happy und mehr braucht es doch einfach, als etwas Glück und weniger Stress da draußen.

FR 1810 * Hörverlesen Nacht -

Falscher Hase & Friends

Falscher Hase

(Hörverlesen / Frankfurt)

MoRi

(Hörverlesen / Frankfurt)

Somewhere Else Tomorrow

(Hörverlesen / Frankfurt)