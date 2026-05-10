Hörverlust im Alter, auch Presbyakusis genannt, ist eine langsam fortschreitende, beidseitige Schwerhörigkeit, die typischerweise ab dem 50. Lebensjahr beginnt und mit dem Alter zunimmt.

In diesem Vortrag werden die jeweiligen Ursachen sowie die aktuellen Diagnosemöglichkeiten vorgestellt. Hiernach wird auf die modernen Therapiemöglichkeiten eingegangen, insbesondere die Unterstützung durch Hörhilfen, die heute einem hohen technischen Standard entsprechen und zumeist ein „normales“ Hören und Verstehen weitestgehend wieder gewährleisten. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, der Referentin Fragen zu stellen.