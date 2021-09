Hüftschmerzen - die aktuelle Therapie

Das Hüftgelenk ist als großes belastetes Gelenk häufig von Schmerzen betroffen. Dr. Patrick Reize, Ärztlicher Direktor des Klinikums Stuttgart (Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie) erklärt die Ursachen und wie diese behandelt werden sollten. Des Weiteren gibt er Tipps und Ratschläge aus der Praxis zur Prävention wie zur konservativen Therapie. Sollten konservative Maßnahmen nicht mehr ausreichen, kommen operative Maßnahmen in Betracht. Die verschiedenen Optionen werden dargestellt und bewertet. Zum Abschluss wird ein Einblick in die Möglichkeiten der modernen Hüftendoprothetik gegeben. Im Anschluss an den Vortrag beantwortet Herr Dr. Patrick Reize Fragen.