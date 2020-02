Papperlapapp - Ein Bilderreigen mit Kartons

Ein Karton ist ein Karton ist ein Karton!? Was sollte so eine braune Kiste denn sonst sein? Das Haus einer Rennschnecke etwa? Oder gar der Kopf des dickbäuchigen Tanzbären?.

Papperlapapp ... so ein Unsinn!

Die kleine Kugelfee Balaba hat sich in den Weiten des Weltalls verflogen und muss auf dem Zwergplaneten Papperlapapp notlanden. Dort findet sie eine Landschaft voll sperriger brauner Pappkartons, an denen sie ständig überall aneckt. Balaba wird sauer und zückt entschlossen ihren Zauberstab. Sie versucht die Pappkameraden in kugelige Artgenossen zu verwandeln. Doch etwas geht schief!!! Vor ihr hüpfen nun nicht etwa runde Feen, sondern seltsame Schnabelfüßler, puschelige Silberköpfler und verträumte außerirdische Großtatzen aus der Pappenwelt...

Im alltäglichen Verpackungsmaterial Pappkarton steckt ein fantastisches Paralleluniversum – abenteuerlich, bunt, bezaubernd, unsinnig schön.

Ein Materialtheaterstück für kleine (und große) Phantasten und einer Mit-Spiel-Aktion mit Kartons im Anschluss an das Stück.

Für Zuschauer ab 3 Jahren

Dauer: 35 Min. + 15 Min. Spielaktion