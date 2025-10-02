Hüsnü Şenlendirici, einer der renommiertesten Klarinettenvirtuosen Europas, verbindet die türkische Zigeunertradition mit modernem Jazz.

In eine musikalische Familie hineingeboren, begann er seine Karriere im Alter von fünf Jahren in der legendären Band seines Großvaters „Lacho“ und verfeinerte sein Können durch jahrelanges Training und kreative Improvisationen.

Mit seiner Band Laço Tayfa schuf er das gefeierte Album In the Buzz Bag gemeinsam mit den Grammy-prämierten Brooklyn Funk Essentials. Sein Trio-Projekt Taksim Trio brachte ihm internationale Anerkennung und führte zu Kollaborationen mit Künstlern wie Dhafer Youssef und Ibrahim Maalouf.

Bei seinen Live-Auftritten können Sie sich von seiner beeindruckenden Virtuosität auf der Klarinette verzaubern lassen und sich von einzigartigen Interpretationen türkischer Klassiker mitreißen lassen, die Şenlendirici und sein Orchester auf unverwechselbare Weise präsentieren.