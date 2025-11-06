Hüttengaudi Kirchheim/Teck

Niedliche Hütten, hochwertige Winzer-Glühweine, eine Gondel Bar mit spritzigen und alkoholfreien Hüttengetränken sowie ein leckeres, bunt gemischtes Angebot an Speisen, bieten die optimale Ausgangslage für einen tollen Abend.

Neben einer kleinen Feuerstelle, einer Hütte mit winterlichen Accessoires, Livemusik und verschiedenen anderen musikalischen Highlights erstrahlt das kleine Hüttendorf in wunderschöner Winterdekoration. Der optimale Einstieg in eine tolle Vorweihnachtszeit. Neu in diesem Jahr ist die offizielle Hüttengaudi Afterparty im Mietloft, jeden Samstag von 22-02 Uhr mit wechselnden Djs.

➜ Öffnungszeiten:

06. November bis 22. November 2025

Dienstag-Freitag: 16-22 Uhr

Samstag-Sonntag: 11-22 Uhr

Montag: Ruhetag

samstags: 22-02 Uhr Afterparty im Mietloft

➜ Programm:

06.11. The Last Bash Duo -live-

07.11. Dj Czok

08.11. Fabian Edler & Marvinmusik -live-

08.11. Afterparty im Mietloft mit Dj ab 22 Uhr

09.11. in Kürze

13.11. Aljosha Konter -live-

14.11. Dj Czok

15.11. Ricky Vicente -live-

15.11. Afterparty im Mietloft mit Dj ab 22 Uhr

16.11. David Bath - live-

20.11. Swing Boheme Orchestra -live-

21.11. Dj Czok

22.11. Chris Sonaxx & Christian Wirth

22.11. Afterparty im Mietloft mit Dj ab 22 Uhr