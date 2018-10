H.-C. Hoth Stabile Seitenlage

Nach dem Motto: „Wer spricht von siegen, überstehen ist alles!“ präsentiert H. - C. Hoth in seinem neuesten Soloprogramm wieder einmal seine Bühnen­lieb­linge Felix Weltrang, Anneliese Noellmann, den smarten Vollrausch-Chirurgen u. v. a. Dieses Mal dürfen sie zum Thema ‚Stabile Seitenlage‘ im Kabarett der Galgenstricke ihrer Phan­tasie freien Lauf lassen.

Freuen Sie sich also auf die beliebten Notfall-Experten unseres Alltags bei ihrem Erste Hilfe Einsatz in Politik, Alkohol und Wirtschaft und natürlich auch Medizin. In jedem Fall erlebt an diesem Abend die ‚Stabile Seitenlage‘ ihr blaues Wunder … meint die rote Strickjacke … Horst!