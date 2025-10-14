H.E.A.T, das schwedische Kraftpaket, das 80er-Jahre-inspirierten Hardrock in die Gegenwart bringt, legt mit seinem achten Studioalbum „Welcome to the Future“, das im April 2025 über earMUSIC erscheint, die Messlatte weiter höher. Angetrieben vom mitreißenden Gesang von Kenny Leckremo und der für die Band typischen Mischung aus melodischen Hooks und moderner Power markiert dieses Album einen neuen Höhepunkt in ihrer ohnehin schon explosiven Diskografie.

Die Lead-Singles „Disaster“, „Running to You“ und „Bad Time for Love“ wurden von Fans und Kritikern gleichermaßen begeistert aufgenommen. Rock Hard nannte das Album „einfach nur fantastisch“, Metal Hammer pries es als „die Band in Höchstform“ und Hardline erklärte: „Sie tun, was sie am besten können – Hits schreiben – und machen „Welcome to the Future“ zu ihrem bisher stärksten Album.“

In den Charts legte „Welcome to the Future“ beeindruckende Fortschritte hin und sicherte sich Spitzenplätze in den iTunes Rock & Metal Charts in mehreren Ländern: Platz 1 in Italien, Platz 2 in den Niederlanden, Finnland und der Schweiz, Platz 3 in Deutschland und Großbritannien, Platz 4 in Österreich und Belgien, Platz 5 in Australien und Platz 7 in Frankreich. Rockradios haben die neue Ära mit offenen Armen empfangen: „Disaster“ und „Running to You“ wurden in Top-Listen aufgenommen, darunter Planet Rock (UK), und Sender in ganz Europa spielen H.E.A.T regelmäßig.

Nach einer erfolgreichen Tour durch Lateinamerika zeigen H.E.A.T keine Anzeichen eines Abschwungs. Im Mai drehen sie ein Live-Musikvideo in Madrid, bevor sie im Sommer und Herbst 2025 erneut auf Tour gehen – dieses Mal für eine spannende Tour durch Europa und Japan. Freut euch auf neue Hymnen, klassische Hits und eine Bühnenpräsenz, die Ersthörer zu lebenslangen Fans macht.

Mit „Welcome to the Future“ würdigen H.E.A.T nicht nur ihre Wurzeln – sie beweisen auch, dass Hardrock immer noch etwas zu sagen hat. Und sie sagen es lauter, stolzer und elektrisierender als je zuvor.