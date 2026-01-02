H&H Bangert

Vater und Sohn – Hermann und Hendrik Bangert stehen gemeinsam auf der Bühne und zeigen, wie gut zwei Gitarren und Spielfreude zusammenpassen.

Das Programm bietet eine Mischung aus Eigenkompositionen und Variationen bekannter Musikstücke verschiedener Genres.

Von leisen Tönen bis zu energiegeladenen Rhythmen ist alles dabei. So entsteht ein durchaus abwechslungsreicher Abend, bei dem jedes Stück seinen eigenen Charakter erhält. Für zusätzliche musikalische Farbe sorgen eingeladene Gäste aus der regionalen Musikszene.

Gemeinsam bringen sie frische Inspiration, neue Klänge und viel Leidenschaft auf die Bühne.

Wir freuen uns sehr auf diesen besonderen Abend!