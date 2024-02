H2f.Trio - Musik aus 13 Jahren

Christoph Heinrich, Orgel/E-Piano

Tom Höpfner, Schlagzeug/Percussion

Durch regelmäßige Auftritte bei Orgelmusiken zur Marktzeit, Kulturnächten und (Jazz-) Gottesdiensten ist das H2F.Trio seit jeher eng mit der Kirchengemeinde Sankt Georg verbunden. Bernd Fischer am Saxophon, Christoph Heinrich an der Orgel und am E-Piano sowie Thomas Höpfner an den Drums und Percussion haben neue Stücke und Werke aus über 13 Jahren H2F.Trio im Gepäck. Klassische und moderne Kirchenmusik, faszinierende Klanglandschaften aus Film- und Weltmusik, groovende Jazz- und Fusionklänge verfeinert mit Lounge-Elementen bilden dabei die erlesenen Zutaten zu einem einzigartigen Sound.